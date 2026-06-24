【マイアミ（米フロリダ州）＝平地一紀】サッカー・イタリア３部リーグのラベンナは２３日、元ブラジル代表ＦＷのロナウジーニョさん（４６）が加入すると発表した。２０１８年に現役を引退しており、８年ぶりの復帰となる。ロナウジーニョさんは０２年ワールドカップ（Ｗ杯）優勝メンバーで、スペインのバルセロナやイタリアのＡＣミランなど名門クラブで活躍した。マイアミでクラブ関係者と懇談したロナウジーニョさんは、「