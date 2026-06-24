千原兄弟・千原ジュニア、ケンドーコバヤシが２３日、読売テレビ「にけつッ！！」に出演した。ジュニアは、ある番組の企画で、アメリカの名車「マーキュリー・クーガー」を運転することになったと話した。「（バイきんぐの）小峠（英二）くんを助手席に乗っけて。走って。『思い出の道を』みたいなんで。首都高を恵比寿に向かって走ってたのよ…。『楽しいなぁ！』言うて。ほんなら…。ガタンって、ちょっとなったときにボン