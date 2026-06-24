岐阜大学医学部附属病院によりますと去年7月、食べ物などが誤って気管に入らないようにする手術を受け入院していた患者が心肺停止の状態で見つかり、その後、死亡しました。 【写真を見る】患者の容体急変知らせるアラーム 看護師は確認せず止めただけ…約1時間後に心肺停止状態で見つかりその後死亡 岐阜大学医学部附属病院 病院が調査したところ、患者が心肺停止状態で見つかる約1時間前に容体の急変を知らせるアラ}