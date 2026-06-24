ファミリーレストラン「ココス」は6月23日より、「2026夏のランチメニュー」の販売を開始している。ココス「2026夏のランチメニュー」今年の夏のランチメニューには、海老とアボカドが入ったレモンクリームパスタや、とろけるような食感の揚げなすが堪らないモッツァレラトマトパスタ、鬼おろしでさっぱりいただく冷やし豚しゃぶ、スタミナ満点のガーリックハンバーグがラインアップされている。ココス「海老とアボカドのレモンク