セブン銀行は6月23日〜8月31日まで、「夏の定期預金キャンペーン」を実施している。夏の定期預金キャンペーン同キャンペーンでは、すべての人を対象に、期間中に新規で定期預金1年もの(期間1年超2年未満の満期日指定も対象)を作成すると、特別金利年1.200%(税引後 年0.956%)を適用する。ダイレクトバンキングサービス、セブン銀行ATMどちらで作成した定期預金も対象。すでにセブン銀行で普通預金口座を保有する人も、普通預金残高