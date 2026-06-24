【その他の画像・動画等を元記事で観る】hockrockb が、新曲「名もない花」をTVアニメ『ワールド イズ ダンシング』のEDテーマとして書き下ろした。「名もない花」は、誰もが親しみやすいミドルテンポの爽やかなサウンドに、自分らしさを胸に強く前へ踏み出せるよう背中を押す歌詞を乗せた、hockrockb流の応援歌。タイアップ発表にあわせて、本楽曲を使用したアニメ放送直前PVも公開された。『ワールド イズ ダンシング』は、三原