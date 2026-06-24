【モデルプレス＝2026/06/24】5人組ダンスボーカルグループ・M!LKの佐野勇斗が24日、都内で開催された「ドクターシーラボ（R）新ブランドアンバサダー就任式」に出席。上半期の輝かしい思い出を明かした。【写真】書道6段のM!LKメンバー、直筆美文字◆佐野勇斗、上半期で輝いている思い出は？2026年の上半期で輝いている思い出を聞かれた佐野は「先日、記憶に新しい『MAJ』で、M!LKが5つの賞をいただけて」と国際音楽賞「MUSIC AWA