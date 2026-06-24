近畿では、明日25日にかけて南部を中心に局地的に非常に激しい雨が降り、道路が冠水する恐れがあります。中部でも激しい雨や雷雨となる所があるでしょう。その後も近畿では断続的に雨が降り、26日(金)にかけて総雨量が300ミリを超える大雨になる所がある見込みです。土砂災害や河川の増水・氾濫に注意が必要です。また、27日(土)頃は台風7号の影響でさらに大雨リスクが高まり、暴風や高潮となる恐れがあります。最新の気象情報をこ