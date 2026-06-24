◆ファーム・リーグソフトバンク―巨人（２４日・タマホームスタジアム筑後）２４日午後６時開始予定だったファーム・リーグ・ソフトバンク戦は、天候不良のため中止が発表された。田中将大投手が１２日の出場選手登録抹消後、先発で初登板する予定だった。