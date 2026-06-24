162.50エンベロープ1%上限（10日間） 161.80ボリンジャーバンド2σ上限（21日間） 161.55現値 160.8910日移動平均 160.84一目均衡表・転換線 160.3821日移動平均 160.27一目均衡表・基準線 159.29エンベロープ1%下限（10日間） 158.96ボリンジャーバンド2σ下限（21日間） 158.40100日移動平均 157.88一目均衡表・雲（上限） 157.86一目均衡表・雲（下限） 156.3