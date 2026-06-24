「日本が伝統的に苦手なのは……」F組からチュニジアが脱落し、上位争いはオランダ、スウェーデンとの三つどもえに。初戦で負傷した久保建英の復帰が待たれる中、代表は日本時間の6月26日朝から、再びダラスの地にてスウェーデン戦に臨む。＊＊＊【写真9枚】W杯で見せた「平愛梨」の38歳とは思えないユニフォーム姿夫・長友を応援する「祈るような表情」が印象的だ日本は最終戦、引き分け以上で決勝トーナメント進出が決ま