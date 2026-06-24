北海道テレビ放送(HTB)は、人気番組「水曜どうでしょう」30周年記念を記念したナチュラルミネラルウォーター「水どうでしょう」を発売する。9月4日から開催されるイベント「水曜どうでしょう祭UNITE2026」のほか、先行販売として7月から1ケース24本入りの箱売りを、HTBオンラインショップ、ローソンオンラインギフトなどで行なう。価格は1本130円。24本入り1ケースは3,120円。なおローソンで