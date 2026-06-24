◆パ・リーグ日本ハム―ロッテ（２４日・エスコンフィールド）「ファイターズチャンピオンシリーズ２０２６」として開催され、増井浩俊氏、谷元圭介氏、中田翔氏、ブランドン・レアード氏が来場。ファーストピッチを行った。大歓声がエスコンを包んだ。３選手が試合後にヒーローが場内一周する際に使用される、ステージカーに乗って登場。それぞれの登場曲が流れるなど、１０年前の雰囲気が再現された。万波、レイエス、金