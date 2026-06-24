バレーボール女子日本代表のアウトサイドヒッター・秋本美空（みく）が２４日、２０２６―２７年シーズンからイタリア１部セリエＡ「ブスト・アルシーツィオ」に期限付き移籍することが決まった。所属する国内の大同生命ＳＶリーグ・姫路が発表した。秋本にとって世界最高峰と名高いイタリア１部リーグに初挑戦となる。この日、予定された会見は体調不良で中止となったが、姫路を通じて「世界トップレベルのリーグでプレーでき