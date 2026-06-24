歌手の香西かおりが２４日、大阪市内で大阪観光局の取材会に出席した。大阪観光局発信のＹｏｕＴｕｂｅ番組「かおりとヒロシの、美味しい大阪大発見！」の制作、配信を発表。毎月１０日、２０日の２回配信で、この日は第１回目となる泉南エリアの食材で、チャーハンを作った。メインキャスターとして登場する香西は「どんどんいろんなものを掘り起こしていけると思うので、それをみんなで楽しく、分かりやすくお伝えしていけた