皐月賞馬ジャスティンミラノの弟になるジャンゴッド（牡２歳、栗東・杉山晴紀厩舎、父キタサンブラック）が７月５日の小倉芝１８００メートルでデビューすることになった。鞍上は川田将雅騎手＝栗東・フリー＝。この日は川田騎手が騎乗して、ＣＷコースでサンタカタリナ（３歳未勝利）を外から２馬身追走。６ハロン８３秒６―１１秒６を出し、併入に持ち込んだ。杉山晴調教師は「いい馬ですけどね。前向きな馬です。まだ実が入