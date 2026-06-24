アイドルグループ・AKB48の公式Xが、24日に更新。同日午後9時より配信を予定した「推しが『好きish』コンサート」推し席ランキング中間発表について延期することを伝えた。【画像】AKB48、『推しが『好きish』コンサート』ランキング中間発表を延期Xでは「本日20:00より配信を予定しておりました「推しが『好きish』コンサート」推し席ランキング 中間発表 配信につきまして、7月10日(金)へ延期させていただきます。なお、配信