女優の見上愛（25）と上坂樹里（20）がヒロインを務めるNHK連続テレビ小説「風、薫る」（月〜土曜前8・00、土曜は1週間振り返り）が25日、第64話が放送される。ある日、喜代（菊池亜希子）が病院にやってきて、りん（見愛）や多江（生田絵梨花）たちは久しぶりの再会を喜ぶが、喜代はツヤ（東野絢香）の様子を気にする。直美（上坂）は団子屋でシマケン（佐野晶哉）に出会い…。吉澤智子氏が脚本を手掛ける朝ドラ通算114作目