秋元康氏（68）が総合プロデュースを務める女性16人組「RainTree」が7月29日に行う2度目の単独コンサートが、CSテレ朝チャンネルで独占生中継されることが決まった。グループは2月、デビュー1周年を記念した初の単独コンサート「RainTree1stAnniversaryConcert」を東京・日本橋三井ホールにて開催。昼夜2回公演ともにチケットが完売し、会場は熱気にあふれた。それから約半年となる7月29日、グループ最大規模とな