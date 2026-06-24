◇W杯北中米大会1次リーグK組コロンビア1ー0コンゴ民主共和国（2026年6月23日グアダラハラ）FIFAワールドカップ（W杯）北中米大会1次リーグK組第2戦で、23日（日本時間24日）にコロンビア（FIFAランク13位）がコンゴ民主共和国（同46位）と対戦した。後半31分にDFダニエル・ムニョス（クリスタル・パレス）が2戦連続ゴールを決めて2連勝。決勝トーナメント進出を決めた。南米の強豪コロンビア。前回大会こそ出場を逃した