歌手・タレントの中川翔子さんが6月24日、自身のインスタグラムを更新。双子の子どもたちの近況を投稿しました。【写真を見る】【 中川翔子 】双子子育ての近況「ねむいとお腹すいたが重なった時間でダブル泣き！」「尊いねいつの瞬間も今だけなんだね」中川さんは双子を抱き寄せる動画を添えて「保育園から帰ってくると双子ママにしがみつき登ってきます！」と投稿。 この日の双子は揃って「ねむいとお腹すいたが重なっ