もともと、自分が話題の中心にいないと気が済まないタイプだったようですが…。会社のWebメディアの写真にそんなケチをつけなくてもても。モデルになった途端、こんなに変わるもの？高校時代からの友人たちから見ると、彼女はなんか変な方向へ…!?>>【まんが】承認欲求が強いママ友(ウーマンエキサイト編集部)