［鳥の目虫の目］…川島健司米国にサッカーは根付いたか。ワールドカップ（Ｗ杯）北中米３か国大会が始まって以来、考えている。開催都市の一つ、アトランタの試合会場はダウンタウンから徒歩ですぐ。アメリカンフットボール兼用スタジアムで、メジャーリーグ・サッカー（ＭＬＳ）のアトランタ・ユナイテッドのホームだ。近くにある五輪百周年公園は、１９９６年の夏季五輪開催時に爆弾テロがあった場所だが、大会中はファン