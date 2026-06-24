お笑いコンビ「千原兄弟」の千原ジュニア（52）が23日深夜放送の読売テレビ「にけつッ!!」（火曜深夜1・59）に出演。あわや大事故につながったトラブルについて語った。「バイきんぐ」小峠英二がMCを務めるBSフジ「小峠英二の試乗最高！」にゲスト出演したジュニア。試乗する“夢の一台”に漫画「あしたのジョー」の矢吹丈がハワイで乗っていた車、マーキュリー・クーガーを選んだといい、小峠を助手席に乗せ、首都高を恵比寿