夏のレジャーシーズンを前にあきる野市の「東京サマーランド」でテロ対処訓練が行われました。訓練は単独のテロリストが拳銃のようなものを使用して襲撃したという想定で行われ警察官らが犯人の制圧手順や不審物の処理などを確認しました。警視庁は「公共の安全と秩序維持のため訓練を通して練度を高めていく」としています。