6月24日、千葉ジェッツは、越谷アルファーズから自由交渉選手リストに公示されていた菅原佳依と、2026－27シーズンの選手契約を締結したことを発表した。背番号は越谷時代と同じ「28」に決まった。 岩手県出身で現在23歳の菅原は、191センチ88キロのスモールフォワード。県立一関工業高校から大東文化大学へ進学し、2023－24シーズンに岩手ビッグブルズでBリーグキャリア