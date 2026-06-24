ビジネスエンジニアリングが反発している。この日、現場の２Ｄ・３６０度映像をインタラクティブな教材に変換できるクラウドプラットフォーム「ｏｒｉｓｈｉａＳｋｉｌｌＳｔｕｄｉｏ（オリシアスキルスタジオ）」を７月１日に提供開始すると発表しており、好材料視されている。 「スキルスタジオ」は、製造業をはじめとする多くの現場で深刻化する、熟練者の離職に技術伝承が追いつかない問題や、人手不足で十