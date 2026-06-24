「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の２４日正午現在でＮＴＴが「買い予想数上昇」４位となっている。 ２４日の東証プライム市場で、ＮＴＴが小幅続伸。国内通信事業最大手である同社は、次世代通信基盤「ＩＯＷＮ（アイオン）」構想などで注目されている。ただ、株価は２４年１月に１９２円９０銭の高値をつけた後は軟調な展開となり、足もとでは１４０円台を中心とする値動きとなっている。も