テクマトリックスが５日ぶりに反発している。この日、１００％子会社クロス・ヘッドが、業務アプリの伴走開発サービス「Ａｐｐ×Ｂｏｏｓｔ（アップブースト）」の提供を開始すると発表しており、これが好材料視されている。 同サービスは、企業におけるＤＸ推進で増えているノーコード・ローコードツールの導入時に直面する課題を解決することを目的としたもので、プログ