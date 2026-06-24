グリッドは後場急伸している。きょう午前１１時３０分ごろ、５月から６月に複数案件として約１６億円の蓄電所開発案件を受注したと発表しており、好感した買いが集まっている。売り上げは２６年６月期から２８年６月期にかけて計上する。 出所：MINKABU PRESS