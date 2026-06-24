『ONE PIECE』を再アニメ化する新シリーズ『THE ONE PIECE』の第1話エピソードアートが公開された。 参考：『ONE PIECE HEROINES』主題歌はアイナ・ジ・エンド楽曲を使用した予告映像も 本作は、1997年より『週刊少年ジャンプ』（集英社）にて連載中の尾田栄一郎によるマンガ『ONE PIECE』を、「東の海（イーストブルー）編」第1話から再びアニメ化する新シリーズ。制作は『SPY×FAMI