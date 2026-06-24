日本空港ビルデングは反発している。２３日の取引終了後、羽田空港の国内線旅客取扱施設利用料を９月搭乗分から変更すると発表しており、材料視した買いが入っている。大人（満１２歳以上）の利用料は現行の４５０円から５８０円、小人（満３歳以上１２歳未満）の利用料は２２０円から２９０円に引き上げる。また、２０２７年５月からは大人の利用料を更に１０円増やし５９０円とする。 出所：MINKABU PRESS