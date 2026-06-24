OMデジタルソリューションズ株式会社は、「OM SYSTEM 夏のキャッシュバック」を6月26日（金）から開始する。購入対象期間は9月13日（日）まで。 期間中に対象のミラーレスカメラ、交換レンズ、コンパクトデジタルカメラを購入し、ユーザー登録および製品登録を行って応募したユーザーを対象に、1商品あたり最大4万円分の「選べるe-GIFT」がプレゼントされるキャンペーン。 キャ