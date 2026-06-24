野菜や加工品と合わせて彩りも食べごたえもアップ！卵のおかず2選【写真を見る】主菜から汁ものまでバリエ豊富！ 卵の絶品おかず15選豊富なたんぱく質のほか、美肌に働くビタミンAやB2、貧血予防に欠かせない鉄や葉酸など、日々不足しがちな栄養素がたっぷり含まれている卵。加工品や野菜とうまく組み合わせることで、栄養価も彩りもぐんとアップしますよ。今回は、彩り豊かなサラダ風の「オムレツ」と、ボリューミーな「簡単グラ