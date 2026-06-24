キヤノンRF用 株式会社タムロンは、APS-Cサイズミラーレスカメラ対応の大口径標準ズームレンズ「17-70mm F/2.8 Di III-A VC RXD」（Model B070）に新マウントを追加。キヤノンRF用とニコンZ用を7月2日（木）に発売する。 APS-Cサイズ用の大口径F2.8標準ズームレンズにおいて、クラス最大となる4.1倍のズーム倍率を持つ。すでにソニーE用、富士フイルムX用が発売済み。 35ｍm判換算での焦