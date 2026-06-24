開催：2026.6.24 会場：エンゼルスタジアム 結果：[エンゼルス] 5 - 1 [オリオールズ] MLBの試合が24日に行われ、エンゼルスタジアムでエンゼルスとオリオールズが対戦した。 エンゼルスの先発投手はライアン・ジョンソン、対するオリオールズの先発投手はシェーン・バズで試合は開始した。 1回裏、3番 ノーラン・シャヌエル 5球目を打って右中間スタンドへのツーランホームラン