株式会社タムロンは、大口径標準ズームレンズ「17-70mm F/2.8 Di III-A VC RXD（Model B070）」キヤノンRF・ニコンZ用の発売を記念して、体験モニターキャンペーンを6月24日（水）から実施する。 同社の「TAMRON ID」会員を対象としたキャンペーン。新製品である同レンズのニコンZ用、またはキヤノンRF用のいずれかを1カ月間無料で試用できる。 モニター体験期間中に撮影した写真やコメント