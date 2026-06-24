ロサンゼルス・ドジャース傘下マイナーに所属する韓国人野手キム・ヘソンは、なぜMLBオールスターファン投票で4位を維持しているのだろうか。【写真】大谷も見た！韓国プロ野球“美脚美女”の大胆始球式『MLB.com』は6月23日（日本時間）、MLBオールスターファン投票の2回目の中間集計結果を発表した。キム・ヘソンは65万9500票を獲得し、ナ・リーグの二塁手部門で4位に入った。同部門の1位はオジー・アルビーズ（97万2537票、アト