北中米ワールドカップで現地６月23日、グループステージＫ組の第２節が開催。コロンビア代表対DRコンゴ代表の一戦が、エスタディオ・グアダラハラで行なわれた。立ち上がりから攻勢をかけたのはコロンビア。６分、ロングボールに抜け出したムニョスがヘッドで押し込むも、オフサイドの判定で得点ならず。11分にはハメスが強烈なミドルシュート。これは相手GKエンパシのファインセーブに阻まれる。16分のディアスの際どい一