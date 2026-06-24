待望のストライカーが加わった。ジェフユナイテッド千葉は６月24日、川崎フロンターレからブラジル人FWエリソンを完全移籍で獲得したと発表した。現在27歳のエリソンは、2024年１月にブラジルのサンパウロFCから川崎へ加入。J１リーグでは通算54試合に出場して14得点を記録し、公式戦通算では91試合34得点をマークしている実力派FWだ。エリソンは新天地での挑戦に向け、クラブ公式サイトを通じて次のように意気込みを語っ