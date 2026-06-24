イギリスのR&BアーティストElmiene（エルミーン）が、夜の公園で藤井風とともに歌う姿を投稿し、話題となっている。 【写真】藤井風とエルミーン、夜の公園で「可愛すぎ」な歌唱動画／藤井とエルミーンの2ショット／コラボのきっかけになった藤井によるElmiene「Someday」カバー動画 ■藤井風＆Elmieneの極上ハーモニーと遊具のギャップが話題沸騰 「a crucial scene from ou