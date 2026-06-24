平野紫耀（Number_i）・YUTA（中本悠太／NCT）・堀米雄斗が、フランス・パリで開催されたルイ・ヴィトン2027年春夏メンズコレクションに出席。 【動画】平野紫耀・堀米雄斗・YUTA パリ“ヴィトン”ショーでのスリーショット①～③ 3人揃ってファッションメディア『Harper’s BAZAAR』・『WWD JAPAN』・『FASHIONSNAP』などの公式Instagramに登場している。 ■バッグの色味やサイズ感、持ち方に