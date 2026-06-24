24日13時現在の日経平均株価は前日比692.86円（-0.99％）安の6万9095.52円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は742、値下がりは762、変わらずは52。 日経平均マイナス寄与度は320.81円の押し下げで東エレク がトップ。以下、ＴＤＫ が71.9円、アドテスト が55.51円、ＳＢＧ が49.08円、フジクラ が43.65円と続いている。 プラス寄与度トップはファストリ で、日経平均を32.99円押し上げている。次いでソニー