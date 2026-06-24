24日の外国為替市場のドル円相場は午後1時時点で1ドル＝161円55銭前後と、前日午後5時時点に比べ9銭の小幅なドル高・円安。ユーロ円は1ユーロ＝183円64銭前後と62銭の大幅なユーロ安・円高で推移している。 株探ニュース