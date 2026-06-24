赤のまま変わらない信号が確認された影響で運転が見合わせていたJR東日本・信越本線が6月24日正午ごろ、運転を再開しました。 JR東日本新潟支社広報室によりますと、長岡駅を中心に上下線で運休や遅れが発生し、約1300人に影響があったそうです。