2026年6月22日、韓国・デジタルタイムスは、日韓国交正常化61年を迎え、与党・共に民主党が「実効性のあるパートナーシップを強化し、未来志向の共生の基盤を広げていく」とする論評を発表したと報じた。日本と韓国は1965年6月22日に「日韓基本条約」に調印した。これに合わせて、カン・ジュンヒョン首席報道官名義の論評が配布された。論評では、「先ごろ安東（アンドン）で開催された韓日首脳会談を通じて、両国関係は消耗的な過