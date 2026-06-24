トークンの海外展開が、中国で新たな注目分野となっています。大規模言語モデル（LLM）が情報を処理する最小単位であるトークンは、「デジタル原油」とも称されています。トークンの海外展開とは、本質的には中国国内の電力と計算リソースを、LLMを通じて取引可能なデジタルサービスに変換して輸出し、計算リソースの商業的な収益化を図るものです。AIモデルのAPI統合プラットフォームであるOpenRouterによると、トークン呼び出し