STARTO ENTERTAINMENTは24日、公式サイトを通じ、所属タレントへの誹謗中傷への法的対応について、進捗を伝えた。【ライブ写真】圧巻…嵐ファイナルライブの模様発表で「当社タレントへの誹謗中傷に対する法的対応の進捗について」と題し、「2024年以降、契約タレントに対するインターネット上の誹謗中傷に対して民事・刑事の両面から法的対応を行っております」と説明。「当社タレントについて事実無根の情報が広く流布された