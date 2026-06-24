◇MLB カブス9-6メッツ(日本時間24日、シティ・フィールド)MLB・メッツの千賀滉大投手がカブス戦に先発登板し、4回途中7失点で降板。今季6敗目を喫する、苦しいマウンドとなりました。約2か月ぶりの登板となった前回のレッズ戦では、4回4失点で敗戦投手となっていた千賀投手。今季6度目の先発マウンドに上がったこの日は初回、2つの空振り三振を奪うなど、三者凡退に抑えます。しかし2回は一転。先頭の鈴木誠也選手に四球を与える