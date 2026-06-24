バレーボールの女子SVリーグ・ヴィクトリーナ姫路が24日、秋本美空（19）のイタリア・セリエA『UYBAバレー・ブスト・アルシーツィオ』へレンタル移籍することを発表。同日都内で会見を行う予定だったが、体調不良のため急遽中止となった。【日程・結果】VNL勝負の日本ラウンドは“大阪”に決定 ！ 女子は7月8日、男子は7月15日からスタート秋本は昨年3月に高校を卒業し、ヴィクトリーナ姫路に入団。昨シーズン、ドイツ・ブンデスリ